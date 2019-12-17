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Неподалік Львова протестувальники перекрили трасу. Чого вимагають?

Наталя Дуляба

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Сьогодні вранці, 17 грудня, близько пів сотні людей перекрили дорогу у селі Малі Підліски Жовківського району. Таким чином вони протестують проти введення в Україні ринку землі. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

За даними поліцейських, близько 50 людей ходять пішохідним переходом. Маршрутки проїжджають вільно, а машини пропускають кожні 10 хвилин. Втім незважаючи на це, на ділянці дороги Львів – Радехів – Луцьк у селі Малі Підліски вже утворився затор. Також ускладнений рух і на трасі Київ – Чоп.

«Фактично зараз у Києві хочуть якнайшвидше «пропхати» законопроєкт, що передбачає введення в Україні ринку землі, тобто продажу землі, що є «самогубством для українців». Тому люди вийшли боротися за себе і за свої права», – кажуть протестувальники у прямій трансляції, яку веде організація «Чорний стяг».

Нагадаємо, 13 листопада, Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу», який дозволяє продавати сільськогосподарські землі. Детальний розподіл голосів депутатів за фракціями дивіться тут.

Проти відкритого ринку землі у різних районах України виступали аграрії, у Львові та області також відбувалась низка протестів. А в день прийняття законопроєкту у першому читанні перед парламентським засіданням представники «Всеукраїнської аграрної ради» принесли під Верховну Раду труп свині у труні і похоронні вінки.

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