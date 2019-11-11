Біля Стрия та у Малих Підлісках протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп

Сьогодні, 11 листопада, близько 9:30 близько 100 людей вийшли на акцію протесту «Ні розпродажу України!». Учасники акції перекрили трасу Київ-Чоп у селі Малі Підліски, що на Жовківщині. Також інший протест відбувається і поблизу Стрия.

Як інформує пресслужба патрульної поліції у Львівській області, люди ходять по пішохідному переході. Учасники протесту пропускають транспорт з дітьми.

«Накопичення транспортних засобів значне. На стаціонарному пості патрульні скеровують авто в об’їзд», – розповідають патрульні.

Організатором акції є ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада». Згідно із їх повідомленням, люди вийшли на протест через те, що «вони обурені обманом та підступними діями влади у питаннях введення ринку землі».

«Попри свої обіцянки не ставити на розгляд жоден з законопроєктів щодо ринку землі, наступного тижня проєкт закону №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», яким відкривається ринок землі, включений до проекту порядку денного роботи Верховної Ради України наступного тижня», – йшлося у анонсі Всеукраїнської Аграрної Ради.

Учасники акції вимагатимуть відкликати обидва законопроєкти – №2178 та №2178-10.

Крім цього, як повідомили у патрульній поліції, інший протест відбувається на трасі Київ-Чоп біля Стрия. Люди протестують проти підняття тарифу на воду, а також вимагають встановити світлофор. Учасники акції обіцяють пропускати спецтранспорт та авто з дітьми.

Фото: патрульна поліція