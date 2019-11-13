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Ринок землі: як голосували фракції у Верховній Раді

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про відкриття в Україні ринку землі. «За» проголосували лише лише депутати з фракції «Слуга народу» та позафракційні. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

Закон підтримали 240 нардепів: 227 «слуг народу» і 13 позафракційних депутатів. Проти – 52, утримались – 57, ще 16 народних обранців узагалі не голосували.

Цікаво, що жодного голосу «за» не дали фракції «Європейська солідарність» та «Голос», які раніше підтримували таку ідею. Перші відверто голосували проти, другі – утрималися.

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Фракція «Опозиційної платформи – За життя» майже повністю була відсутня, ті ж двоє депутатів, які були в залі, проголосували проти. Це – Папієв і Пузанов.

Також повністю проти закону проголосувала фракція «Батьківщина», яка традиційно виступає за мораторій на продаж землі в Україні.

Депутати з групи «За майбутнє» переважно утрималися, хоча троє все ж натиснули червону кнопку на системі «Рада». Але підсумок все той же – жодного голосу на підтримку вільного продажу землі в Україні.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу», який дозволяє продавати сільськогосподарські землі.

ОПЗЖ пропонує власний законопроєкт про продовження мораторію на продаж землі та всеукраїнський референдум. А лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що в законі не врегульоване питання про продаж землі українцям із подвійним громадянством. Також її «бентежить» дозволена межа продажу землі в одні руки – 200-210 тисяч гектарів.

Проти відкритого ринку землі виступали й аграрії, у Львові та області також відбувалась низка протестів. А сьогодні перед парламентським засіданням представники «Всеукраїнської аграрної ради» принесли під Верховну Раду труп свині у труні і похоронні вінки.

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