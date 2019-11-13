Противники продажу землі принесли під Верховну Раду свиню у труні

Сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада України розгляне низку земельних законопроєктів. Тим часом противники продажу землі принесли під будівлю парламенту мертву свиню у труні. Про це повідомляє Львівський портал.

Нині під час засідання нардепи розглянуть низку законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Як водночас пише ВВС Україна, під стінами парламенту другий день поспіль протестують проти продажу землі. І сьогодні, 13 листопада, учасники акції принесли під Верховну Раду мертву свиню у труні.

«Нічого особливого, просто мертва свиня у труні під Верховною Радою. Свиня справжня. Ляшка з коровою під парламентом переплюнули однозначно», – написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Богдан Амінов і опублікував світлини.

Фото: Богдан Амінов