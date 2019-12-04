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У Львові втретє зафіксували сказ. Інфекцію принесла дика лисиця

Наталя Дуляба

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29 листопада на територію приватного будинку у Личаківському районі зайшла дика лисиця, яка мала сказ. Зараз у 5-кілометровій зоні вже ввели карантин. Це вже третій випадок сказу у Львові із початку 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

«У п’ятницю [29 листопада] було повідомлено про те, що на територію приватного будинку на вул. Прогулковій потрапила лисиця. Вона мала контакт зі собакою, і собака задушив цю лисицю. Після цього труп лисиці скерували в лабораторію, де підтвердився випадок сказу», – розповіла начальниця відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини міського управління Держпродспоживслужби Львівщини Уляна Гуменна.

Собака був вакцинований, проте упродовж 4 років не отримав ревакцинацію. Тож зараз тварині зробили щеплення, вона перебуває під наглядом фахівців. Прямого контакту в людей ні з лисицею, ні з собакою не було.

«Контакту з лисицею не було. Власник будинку в рукавицях в целофановий мішечок запакував труп лисиці і завіз в лабораторію. На території будинку проведено дезінфекційні заходи», – пояснила завідувачка міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України Галина Михальчук.

Також у 5-кілометровій зоні від вул. Прогулкової ввели карантин, продовжено вакцинацію безпритульних тварин. Також фахівці провакцинують собак та котів Личаківського району.

Як зауважують у мерії, це вже третій випадок сказу у Львові із початку 2019 року. І щоразу цю хворобу приносили тварини з-за меж міста. Через це Львівська міська рада звернеться до обласної екологічної комісії з проханням вжити необхідних заходів.

«Для мене ситуація є надзвичайно тривожною. 12 років в місті не було сказу, і ми маємо третій випадок сказу у Львові за цей рік. Сказ „прийшов“ до нас з-за межі міста: всі три тварини „прийшли“ до нас з-за меж міста. Тому ігнорувати таку ситуацію є вкрай небезпечно», – наголосила директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Нагадаємо, вперше сказ у Львові цьогоріч виявили в середині травня. Тоді у парку «Знесіння» знайшли пса, який був заражений. Цей випадок – перший за останні 12 років у місті.

Другий випадок стався у вересні на Левандівці. Тут виявили заражену сказом лисицю. В обох випадках у зоні довкола спалаху оголошували карантин, а всіх безпритульних тварин масово вакцинували. Зробити щеплення від сказу своїм домашнім улюбленцям закликали й львів’ян – для цього у ветеринарних клінках та окремих пунктах запровадили безкоштовну вакцинацію.

Детальніше про сказ у тварин, його симптоми, можливість зараження людей, а також про те, як врятувати свого домашнього улюбленця, читайте тут.

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