У Львові розшукують господарів собаки, у якого виявили сказ

ЛКП «Лев» розшукує господарів собаки, аби уберегти їх від можливого зараження сказом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, 11 травня, підтверджено випадок сказу у собаки за кличкою Кекс, якого 21 квітня невідомі люди передали у Домівку врятованих тварин, що знаходиться у парку «Знесіння».

Цього ж дня працівники парку передали тварину до ЛКП «Лев».

Собака віком від одного року масою 5 кг. Коли потрапив на підприємство, був клінічно здоровим, але наляканим. 10 травня ветеринари підприємства помітили дивну поведінку та звернулися у Держпродспоживслужбу міста. Аналізи, проведені фахівцями Львівської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підтвердили невтішний діагноз.

Завдяки діям працівників ЛКП «Лев», собака, що був носієм сказу, упродовж всього часу перебування на підприємстві не контактував з іншими тваринами та сторонніми людьми, тож поширення захворювання не відбулося. Проте, поки не відомо де та у кого тварина проживала до цього. Точно відомо, що тварина не була вакцинована господарями.

В ЛКП «Лев» наголошують, згідно із чинним законодавством України, щорічна вакцинація домашніх тварин є обов’язковою. Цими діями ви убережете не лише свого улюбленця, але і людей, що вас оточують.

Господарів або людей, що контактували з твариною, чи мають інформацію про господарів Кекса, просимо зголоситися за номером 068 53−54−545.