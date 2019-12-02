Уряд виділив Львівщині 160 мільйонів на шкільні автобуси та їдальні

27 листопада Уряд ухвалив ряд рішень, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у галузі освіти. Відтак, для Львівської області додатково розподілили 167 млн 180 тис грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На придбання шкільних автобусів для шкіл, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами виділили 44 млн 559 тис. грн.

«Дуже важливо до кінця року покрити дефіцит по зарплаті. Тому для виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти області скерують 376 млн грн, у тому числі за рахунок обласного бюджету – 25 млн грн, районних бюджетів – 12 млн 500 тис грн», – наголосив голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський.

Вперше виділили кошти на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) , з яких для Львівщини – 27 млн 579 тис грн.

Загалом в області 914 закладів загальної середньої освіти мають обладнані шкільні їдальні. На забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у школах області передбачено 256 тис грн.

Також передбачено 12 млн 474 тис грн на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти, і 82 млн 311 тис грн на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями.

Львівський портал повідомляв, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що візьметься реформувати шкільне харчування. Команда Зеленської провела круглий стіл з профільними міністерствами, а вже у 2020 році Міністерство охорони здоров’я запропонує нову програму шкільного харчування.

Нагадаємо, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».