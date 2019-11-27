Уряд виділив 400 мільйонів для обладнання шкільних їдалень

У 2020 році держава виділить 400 мільйонів гривень на обладнання харчоблоків у школах. Відповідне рішення сьогодні, 27 листопада, прийняв Кабінет Міністрів України, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Сьогодні ми маємо статистику, що впродовж навчання у школі майже на 40% зростає кількість дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Це сигнал для нас, що ми, разом із МОЗ, маємо звернути увагу на здорове харчування у школах. Ці 400 млн грн – наш перший крок у цьому напрямі», – наголосила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Кошти виділяються на стандартних засадах співфінансування. Так, постанова передбачає, що місцеві органи мають додати до державних коштів свої інвестиції:

не менш як 30% суми мають додати м. Київ, міста обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області;

не менш як 10% суми – райони та ОТГ;

не менш як 5% суми – села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення.

Львівський портал повідомляв, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що візьметься реформувати шкільне харчування. Команда Зеленської провела круглий стіл з профільними міністерствами, а вже у 2020 році Міністерство охорони здоров’я запропонує нову програму шкільного харчування.

Нагадаємо, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».