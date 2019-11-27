Новий управитель розповів, як розбирається із заборгованою зарплатою працівників ТЕЦ у Новояворівську і Новому Роздолі

Компанія «Нафтогаз тепло» заявила, що всім працівникам ТЕЦ у Новому Роздолі і Новояворівську виплатить премії за трудовий подвиг, а також надасть людям юридичну підтримку, аби вони могли відсудити у попереднього управителя заборговану за пів року зарплату. Про це йдеться на сторінці «Нафтогаз тепло» у Facebook, передає Львівський портал.

«Минулого тижня працівники ТЕЦ, які тільки перейшли на роботу в ТОВ “Нафтогаз тепло”, вже отримали гроші у розмірі одного посадового окладу. Тепер ми преміюємо їх за трудовий подвиг, за те, що забезпечили початок опалювального сезону. Люди отримають премію розміром двох окладів», – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії обіцяють надати працівникам необхідний юридичний супровід, аби вони могли відсудити заборговану зарплату у попереднього управителя ТЕЦ – ПП «Гарант Енерго М».

Зазначимо, довгоочікуваний опалювальний сезон у Новояворівську розпочався 21 листопада, в Новому Роздолі виникли проблеми через прориви у мережі.

Станом на сьогодні, 27 листопада, опалення подають не у всі будинки у Новому Роздолі, аварійні бригади продовжуюють працювати над ліквідацією проривів.

«Опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі розпочався, незважаючи на жахливий стан тепломереж, «авральні» строки запуску ТЕЦ. Це зробили люди, яким майже пів року не платили зарплатню! Так, мережі ще рвуться, є незадоволені, до повного ладу ще далеко. Але працівники ТЕЦ, аварійні бригади зробили і продовжують робити неможливе, працюючи самовіддано», – додають у «Галнафтогаз тепло».

Зазначимо, що ТЕЦ у Новому Роздолі та Новояворівську держкомпанія «Галнафтогаз тепло» обслуговуватиме 36 місяців, тобто орієнтовно до кінця 2022 року. Її як нового управителя обрали 13 листопада, а із попереднім, приватним підприємством «Гарант Енерго М», достроково розірвали угоду.

Через зрив опалювального сезону на Львівщину нещодавно приїжджав прем’єр Олексій Гончарук. Під час візиту він заявив, що компанія «Гарант Енерго М» має понести покарання за те, що 60 тисяч людей у Новому Роздолі та Новояворівську могли залишитись без тепла взимку.

Раніше Львівський портал писав про те, що ще на початку вересня депутати Львівської облради зверталися до прем’єра та АРМА щодо критичної ситуації із запуском опалювального сезону в Новому Роздолі та Новояворівську.

На недопущення зриву опалювального сезону у цих містах депутати облради виділили спочатку майже 2 млн грн, згодом – ще 14 млн грн та 2,7 млн грн.

Згодом через загрозу зриву опалювального сезону у двох містах на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію. У знак протесту мешканці Новояворівська 10 листопада перекрили міжнародну трасу.

Через критичну ситуацію із опалювальним сезоном мер Нового Роздолу Андрій Мелешко подав у відставку. Згодом стало відомо, що він таки пішов на лікарняний.

Нагадаємо, ще початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Фото: «Нафтогаз тепло»