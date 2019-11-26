У Краковці прикордонники затримали ухилянта від армії

Сьогодні, 26 листопада, у пункті пропуску «Краковець» прикордонники затримали 26-річного львів’янина, якого розшукували за ухилення від служби в армії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

Порушника виявили під час того, як він в’їжджав на територію України.

Виявилось, що 26-річного львів’янина розшукували за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.409 Кримінального кодексу України «Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом».

Прикордонники передали затриманого хлопця представникам Нацполіції.

Нагадаємо, осінній призов в Україні стартував 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. На Львівщині в армію заберуть майже сім сотень чоловіків. Детальніше про те, як проходить осінній призов в області, читайте тут.

А під час весняної призовної кампанії на Львівщині від строкової служби ухилилися близько 13 500 людей.

Нещодавно двоє мешканців Львівщини отримали умовний термін за ухиляння від армії.