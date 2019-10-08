Як на Львівщині проходить осінній призов?

В Україні 1 жовтня стартував осінній призов до лав Збройних Сил України та інших військових формувань держави. В рамках цього призову на військову строкову службу призвуть 690 мешканців Львівщини. Відтак кореспондент Львівського порталу побував у збірному пункті Львівського обласного військового комісаріату та розповідає, як проходить цьогорічний осінній призов.

За словами військового комісара Львівського обласного військового комісаріату Олександра Тіщенка, осінній призов розпочався не у дуже приємній фазі. Адже на сьогодні Львівська область вже має 1200 ухильників.

«Львівська область на осінній призов має призвати 690 чоловік. Це люди, які підуть служити у сухопутні війська, десантно-штурмові війська, повітряні і морські сили, Національну гвардію, в прикордонні війська та інші військові формування. Сьогодні на збірному пункті знаходиться понад 100 чоловік», – розповів він.

Відбір на військову службу починається з того, що призовнику приходить повістка. Далі він повинен з нею та іншими необхідними документами повинен явитися до районного військового комісаріату. У районному військккоматі призовник проходить медичний огляд. У випадку, якщо у нього виявили певні захворювання, чи він має скарги на стан здоров’я, його відправляють на дообстеження. Якщо ж призовник здоровий, то він повинен з’явитися у збірному пункті Львівського обласного військового комісаріату, де також проходить медогляд і так звану співбесіду, за допомогою якої призовника вже розприділяють по військових частинах.

Зазначимо, що призовники мають приходити до військкоматів впродовж перших 10 днів з початку призову, тобто з 1 до 10 жовтня. За неявку передбачена адмінвідповідальність. Додамо, що призовний вік в Україні – 20-27 років.

Сьогодні ж до збірного пункту Львівського обласного військового комісаріату прибули 80 призовників, які служитимуть десатно-штурмові військах.

«Сьогодні відправляємо перших 80 призовників у десатно-штурмові війська. Вони їдуть у Житомир у навчальний центр, потім вони повертаються у 80-ту бригаду. А звідти їх розкидають по бригадах», – каже Олександр Тіщенко.

Михайло Патищак зі Сколівського району, який сьогодні теж прибув до збірного пункту, каже, що йде до армії, аби удосконалити свій характер та стати більш дисциплінованим.

«Я працюю на залізниці помічником машиніста. Повістка прийшла мені на роботу. Я з’явився у Сколівський військкомат, пройшов медогляд, а потім мене направили вже сюди. Йду служити, щоб змінити свій характер, змужніти. Батьки, звісно, не дуже хотіли, що я йшов до армії. Але я розумію, що це потрібно», – розповідає призовник.

Медогляд у збірному пункті проходить досить швидко, адже сюди прибувають призовники, які обстежені медичними комісіями на рівні районних військкоматів.

«Майже всі із призовників – придатні до військової служби. Одиниці можуть мати певні відхилення, які не побачили на рівні районів. Тоді призовники ідуть на додаткове дообстеження. Звісно, є і ті, хто придумує захворювання, аби уникнути служби в армії. Але лікарі дуже швидко можуть зорієнтуватися. Якщо навіть є якісь надумані болячки, то можна на рівні районних комісій провести дообстеження. І тоді точно можна сказати, чи людина каже правду, чи хоче уникнути від служби в армії», – зазначає лікар-хірург Львівського обласного збірного пункту Ігор Шикула.

Із збірного пункту Львівського обласного військового комісаріату декілька призовників служитимуть і у морських силах. Олег Любінський із Жовкви – один із тих призовників, які проходитиме службу у морських військах.

«Мені немає різниці, в яких військах служити. Головне пройти військову службу та для себе щось відкрити нове. Чесно, пішов до армії через повістку, але є бажання проходити військову службу. Хтось мусить її проходити, адже якщо всі почнуть відмовлятися, то України не буде, не буде кому служити», – розповідає він.