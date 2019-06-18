На Львівщині від армії ухилилося 13,5 тисяч осіб

За час весняної призовної кампанії від строкової служби ухилилося близько 13,5 тисяч осіб. Про це сьогодні, 18 червня, під час зустрічі із журналістами повідомив військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Олександра Тіщенко, торік статистика ухильників була значно більша – 20 тисяч осіб.

Також за час цієї призовної кампанії порушено 14 кримінальних справ – це злісні ухильники, які будучи на збірному пункті, усіма способами намагалися ухилитися від проходження служби.

«Санкція статті за ухиляння від армії передбачає позбавлення волі до трьох років. Хоча, як показує практика, ухильники утримують 1-2 роки умовного терміну», – розповів військовий комісар.

Також Олександр Тіщенко звернувся до ухильників: «З 1 липня призов закінчився. Тому прошу усіх, у кого народилися діти, кому 27 років або виповниться до 1 жовтня, у кого дружина завагітніла, хто одружиться до 1 жовтня або вступить до вишу – прийдіть до військового комісаріату надайте свої дані, щоб нам було простіше було провести осінню призовну кампанію».

Військовий комісар наголосив, що у той час доки не триває призовна кампанія, нікого до армії не заберуть .

До слова, наступний призов з 1 жовтня до 31 грудня.

Як повідомляв Львівський портал, Львівщина на 100% виконала план на весняну призовну кампанію. Зокрема, лави Збройних сил України поповнили 792 людини.