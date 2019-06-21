На Львівщині за ухиляння від армії 20-річний хлопець отримав умовний термін

У Львівські області 20-річний ухильник від строкової служби отримав один рік умовного терміну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Радехівська місцева прокуратура 12 червня довела у суді вину місцевого мешканця, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 335 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на строкову військову службу.
Зокрема, у квітні чоловік знехтував вимогами Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та ухилився від проходження служби.
Зазначимо, що призовник був належно ознайомлений про кримінальну відповідальність за ухилення без поважних причин.
Проте, він все ж не з’явився до Кам’янка-Бузького районного військового комісаріату.
Відтак, суд призначив покарання у вигляді 2 років обмеження волі із встановленням іспитового строку тривалістю у один рік.
До слова, упродовж цього року це третій вирок у Кам’янка-Бузькому районі.
Як повідомляв Львівський портал, за час весняної призовної кампанії від строкової служби ухилилося близько 13,5 тисяч осіб.
Анастасія Мельник