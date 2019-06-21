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На Львівщині за ухиляння від армії 20-річний хлопець отримав умовний термін

Анастасія Мельник

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У Львівські області 20-річний ухильник від строкової служби отримав один рік умовного терміну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

 

Радехівська місцева прокуратура 12 червня довела у суді вину місцевого мешканця, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 335 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на строкову військову службу.

Зокрема, у квітні чоловік знехтував вимогами Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та ухилився від проходження служби.

Зазначимо, що призовник був належно ознайомлений про кримінальну відповідальність за ухилення без поважних причин.

Проте, він все ж не з’явився до Кам’янка-Бузького районного військового комісаріату.

Відтак, суд призначив покарання у вигляді 2 років обмеження волі із встановленням іспитового строку тривалістю у один рік.

До слова, упродовж цього року це третій вирок у Кам’янка-Бузькому районі.

Як повідомляв Львівський портал, за час весняної призовної кампанії від строкової служби ухилилося близько 13,5 тисяч осіб. 

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