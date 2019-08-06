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Мешканець Львівщини, який ухилявся від армії, отримав умовний термін

Наталя Дуляба

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Суд призначив покарання 27-річному мешканцю Жидачева, який ухилявся від призову на строкову військову службу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що хлопець перебував на обліку призовників Жидачівського районного військкомату, а комісія визнала його придатним для служби у війську. Втім минулого року, отримавши повістку, він не з’явився до комісаріату.

«Не маючи поважних причин неприбуття та правових підстав на відстрочку від призову на строкову військову службу, у вказаний термін вказана особа не з’явилась, тим самим ухилилася від виконання свого конституційного обов’язку та призову на строкову військову службу», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 335 КК України (ухилення від призову на строкову військову службу).

Нещодавно Жидачівський районний суд визнав чоловіка винним та з урахуванням ст. 75 КК України засудив до одного року обмеження волі з іспитовим строком в один рік.

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