Львів'ян запрошують на безкоштовну екскурсію у Каретний двір

Завтра, 23 листопада, о 12:00 год. у Каретному дворі відбудеться День відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На екскурсії гості зможуть познайомитися з кіньми зникаючої в Європі торійської породи, побачити старовинні карети і послухати цікаву екскурсію про коней та те, як вони пов’язані зі Львовом.

Зазначимо, що Каретний двір можна відвідувати в суботу та неділю, 23 та 24 листопада, з 11:00 год. до 17:00 год. Запис на прогулянку верхи за телефоном 067−67−36 352

Каретний двір знаходиться у Львові за адресою вул. Винниця, 43. Доїхати з центру міста можна автобусом № 47а (сідати на зупинках Підвальна або пр. В’ячеслава Чорновола (навпроти готелю «Львів») і виходити на зупинці вул. Винниця, пройти під містком з колією і рухатися прямо. Можна також приміським автобусом № 144 від зупинки ТЦ Магнус до зупинки Фанерний завод, перейти через колію і пройти 200 м прямо.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на проспекті Свободи карета з кіньми Каретного двору в’їхала у лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина, мешканка Турки. Причиною інциденту стало те, що кінь налякався звуку феєрверку, який невідомі запустили біля пам’ятника Шевченку. Неповнолітня отримала травми, її негайно госпіталізували у лікарню, де вона перебуває й дотепер.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Після трагедії коня довелося усипити, а катання на таких каретах у Львові тимчасово заборонили.

Також мерія зголосилася покрити всі видатки на лікування постраждалої Олесі Шиян. Для дівчинки у Львові почали збір крові, адже через операції вона втрачає кров.

Крім цього, нещодавно небайдужі львів’яни зареєстрували відразу чотири петиції до Львівської міськради з вимогою заборонити роботу кінних карет.