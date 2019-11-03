Після трагедії з каретою у центрі Львова ветеринар усипив травмованого коня

Власникам довелось усипити кобилу Фауну, яка ввечері 2 листопада виїхала на алею перед Оперним театром і розрощила лавку, де сиділа 15-річна школярка. Про це йдеться на сторінці «Каретного двору» у Facebook, передає Львівський портал.

У своїй заяві «Каретний двір» першочергово каже, що фінансово допомагає у лікуванні постраждалої 15-річної дівчинки. При цьому винуватцями інциденту вважає туристів, які використовували в центрі Львова піротехнічні засоби попри заборону міської ради, яка діє ще з 2015 року.

«Непоправною втратою для Каретного двору стала втрата улюблениці – кобили Фауни, яка народилася і виросла на Каретному дворі… До приїзду на місце події ветеринара за його вказівками Фауні надавали необхідну першу допомогу. Після її транспортування лікар, на привеликий жаль, вимушений був ствердити, що отримані травми (осколкові перелами кількох кінцівок) ані в Україні, ані в країнах ближнього зарубіжжя не лікуються. Якщо була б зламана одна кінцівка, то можна було б продовжувати боротися за життя Фауни. Тому прийнято надзвичайно складне рішення: аби не мучити тварину, було проведено евтаназію», – йдеться у повідомленні.

Власники «Каретного двору» нарікають, що винних в інциденті так і знайшли, тому закликають всіх, хто був свідком трагедії, допомогти у пошуках.

Додамо, що координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич оприлюднив відео, на якому видно, як троє людей ввечері 2 листопада на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку запускають феєрверк. Всіх, кому що-небудь відомо про подію, або хто має відповідні фото- чи -відеоматеріали, просять телефонувати за номером: 067-360-04-40 (Тарас Ростиславович).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Нагадаємо, через аварію із кінною каретою поліція відкрила кримінальну справу за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Фото: Ігор Зінкевич, «Каретний двір»