Львів’яни зареєстрували відразу чотири петиції з вимогою заборонити кінні карети

Небайдужі львів’яни зареєстрували відразу чотири петиції до Львівської міськради з вимогою заборонити роботу кінних карет. Про це повідомляє Львівський портал.

Авторами петицій є Василь Лозовий, Олена Радченко, Андріана Байло та Роман Фітель. Всі вони зауважують, що проблема кінних перевезень виринула у Львові після того, як нещодавно на просп. Свободи сполоханий петардою кінь наїхав на 15-річну дівчину, яка сиділа на лавці.

У петиціях львів’яни наголошують, що діяльність таких карет є загрозливою для життя і здоров’я людей, а також шкодить самим коням.

«Кожного року я бачу або чую, як ці бідні тварини зневодненні, голодні та змучені працюють і втрачають свідомість, падають, ледве дихають або з їхніх копит тече кров. Скільки можна наражати на небезпеку людей та знущатись над тваринами заради розваг та сумнівного заробітку? Крім того, як водій хочу сказати, що коні та карети часто заважають руху містом! Прошу всіх зголоситися та врятувати тварин від знущань, а людей – від травм. В місті є багато інших альтернатив та цікавих розваг. Тварини – це не іграшка!», – наголошує Олена Радченко.

У всіх петиціях львів’яни вимагають, аби мерія заборонила у Львові перевезення кінними каретами або визначила для цього окремі місця як, наприклад, Шевченківський гай. При цьому небайдужі мешканці просять не залучати до різних розваг у місті не лише коней, а й інших тварин.

Зазначимо, для того, аби Львівська міська рада розглянула ці петиції, потрібно зібрати по 500 голосів під кожною. Збір підписів триватиме до 11 січня. Із петиціями можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на проспекті Свободи карета з кіньми в’їхала у лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина, мешканка Турки. Причиною інциденту стало те, що кінь налякався звуку феєрверку, який невідомі запустили біля пам’ятника Шевченку. Неповнолітня отримала травми, її негайно госпіталізували у лікарню, де вона перебуває й дотепер.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Після трагедії коня довелося усипити, а катання на таких каретах у Львові тимчасово заборонили.

Також мерія зголосилася покрити всі видатки на лікування постраждалої Олесі Шиян. Для дівчинки у Львові почали збір крові, адже через операції вона втрачає кров.