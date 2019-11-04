Місто візьме на себе всі витрати на лікування дівчинки, яку травмували сполохані петардою коні

Місто допоможе з лікуванням 15-річної дівчинки, яка у центрі Львова постраждала внаслідок інциденту зі сполоханими петардою конями. Стан пацієнтки вже кращий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У мерії наголосили, що місто покриє всі видатки на лікування неповнолітньої.

«Я був в ОХМАТДИТі, провідав Олесю, яка стала жертвою страшної ситуації, бо нелюди кинули петарду під коня, цей кінь поламав лавку, ця лавка впала на дитину, вона зараз у лікарні з мамою. Слава Богу, все погане вже лишилось позаду, вона йде на поправку. Процес лікування буде трохи тривати, місто покриє всі видати, у зв’язку з лікуванням. Нога вже рухається, все нормально, але там складний перелом. Я не знаю, чи власниця зуміє покрити всі видатки, а для мене важливим є здоров’я дитини, дитина буде забезпечена всіма необхідними медикаментами і всім, що необхідно для лікування», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Також додамо, що через інцидент з кінною каретою, який трапився ввечері 2 листопада, на один тиждень, тобто приблизно до 11 листопада, у Львові припинили діяльність каретних перевезень