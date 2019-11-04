У Львові тимчасово заборонили перевезення на конях

Через інцидент з кінною каретою, який трапився ввечері 2 листопада, на один тиждень, тобто приблизно до 11 листопада, у Львові припинили діяльність каретних перевезень. Про це сьогодні, 4 листопада, повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні відбулось засіданням комісії з питань туристичного навантаження, на якому було вирішено припинити діяльність карет у Львові на один тиждень. Впродовж цього тижня відбудуться виїзди на локації, де утримуються коні, щоб перевірити в яких умовах живуть тварини і як за ними доглядають», – розповів Андрій Москаленко.

Зазначимо, що у Львові є два приватних підприємства, які надають послуги каретних перевезень, відповідно до дозволу міської ради, який отримують раз на рік.

Валентина Банас, власниця «Каретного двору», із конем якого стався інцидент, розповіла, що до виїздів у місто коней готують дуже довго. Зазвичай один рік часу йде на те, щоб коня адаптувати до натовпу, машин та трамваїв. Коні підготовані навіть до петард. Проводять спеціальні тренування, щоб кінь зрозумів, що це лише звук.

«Але це не була звичайна петарда, це була величезна салютна піротехніка і вибух стався безпосередньо біля коней. Також на стометрівці дзеркальна бруківка і саме ця дзеркальність ще більше посилювала спалахи, що налякало тварин і вони стали на стільки збудженими», – додала Валентина Банас.

З 2015 року міська рада заборонила проводити на території міста Львова будь-які феєрверки. Поліція слідкує за виконанням цього рішення, тому винні будуть знайдені та притягнуті до відповідальності.

Власниця «Каретного двору» також розповіла, що у тварини не було шансів на життя. Після трагедії відразу зателефонували до ветеринара та за його вказівками вкололи кобилі знеболювальне і заспокійливе. Найважливішим було не дати кобилі встати, адже вона могла нашкодити собі ще більше. Отримані травми, а саме осколкові перелами кількох кінцівок не лікуються ні в Україні ні в найближчих країнах. Тому було прийняте рішення усипити тварину.