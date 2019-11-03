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Поліція відкрила кримінал через аварію з кінною каретою у Львові

Наталя Дуляба

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту з кінною каретою, який стався на просп. Свободи ввечері 2 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

За офіційною версією правоохоронців, прогулянкова карета, запряжена двома кіньми, стояла на просп. Свободи.

Близько 18:30 год. коні налякались голосного хлопка, ймовірно, звуку петарди чи салюта, понеслись та виїхали на центральну пішохідну алею, де на одній з лавок сиділа 15-річна школярка, мешканка Турки. Дівчину з  відкритим переломом ноги госпіталізували в лікарню.

Також внаслідок події травмований один кінь.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють всі обставини події.

Фото: Ігор Зінкевич

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