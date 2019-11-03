В центрі Львова карета з кіньми протаранила лавку. Є постраждалі

У суботу ввечері, 2 листопада, на просп. Свободи карета з кіньми в’їхала у лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інцидент стався орієнтовно о 18:30 год. За попередніми даними, коні перелякались салюту, який неподалік запускали іноземці, тому кинулись навтьоки і збили на своєму шляху лавку.

«На лавці сиділа 15-річна дівчина. Її з травмами госпіталізували до Охматдиту. Зі слів очевидців, потерпілих було двоє, але старший чоловік, ймовірно фірман, відмовися від допомоги медиків», – розповіла речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Як пишуть очевидці у спільноті «Варта 1», внаслідок наїзду травми отримав й сам кінь. Він пролежав близько двох годин, допоки його не оглянув ветеринар і не забрали.

Подію кваліфікували як ДТП із потерпілими. Справою займаються слідчі.

Як пише Zaxid.net, карета із кіньми належить «Каретному двору», власницею якого є львів’янка Валентина Банас. Втім вона відмовилась спілкуватись із журналістами про інцидент, що трапився.

Фото: Варта 1, Ігор Зінкевич