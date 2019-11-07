Кількість хворих після бенкету в Новояворівську зросла до 11

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння людей в одному з ресторанів Новояворівська. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

«У Яворівський відділ поліції 6 листопада надійшло повідомлення про те, що 4 та 5 листопада в інфекційне відділення однієї з лікарень звернулись одинадцятеро осіб –мешканці міст Яворів, Новояворівськ та сіл Яворівського району віком від 25 до 67 років, у яких було діагностовано «гострий гастроентерит», – йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, усі отруєні 3 листопада святкували весілля в одному з ресторанів у Новояворівську. Їх стан стабільний. Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, досудове розслідування триває.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років.