Шестеро людей госпіталізували після святкування весілля в ресторані Новояворівська

У Новояворівську після святкування весілля в ресторані «Криве озеро» госпіталізували шістьох людей. У постраждалих виявили симптоми гострого ентероколіту. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

«До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про госпіталізацію 5 листопада до інфекційного відділення КНП «Новояворівської РЛ імені Юрія Липи» пацієнтів із симтомами гострого ентероколіту», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що всі постраждалі святкували весілля в ресторані «Криве озеро». Вживали смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м’ясні слойки.

Станом на 13:00 5 листопада госпіталізовано шістьох осіб. Стан пацієнтів середньої важкості.

Всім госпіталізованим здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.