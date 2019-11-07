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Масове отруєння на весіллі в ресторані у Новояворівську: заклад тимчасово закрили

Вероніка Рой

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Ресторан «Аспарагус» готельно-ресторанного комплексу «Криве озеро» в м. Новояворівськ, в якому на весіллі отруїлися люди, тимчасово закрили. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ Держпродспоживслужбі у Львівській області.

 

Зазначимо, що станом на 7 листопада кількість постраждалих, що перебували на весіллі 3 листопада ресторану «Аспарагус», зросла до 18 осіб. Стан хворих середньої важкості. Через масове отруєння правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Крім цього, спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області спільно з фахівцями Яворівського районного відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» проведено позаплановий захід державного нагляду ресторану «Аспарагус», відібрано продукти, змиви з об’єктів довкілля на лабораторні дослідження щодо виявлення збудника, який міг спричинити  спалах.

«Під час проведення перевірки виявлено порушення законодавства, винесено рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів суб’єктом господарювання», – наголошують у Держпродспоживслужбі.

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