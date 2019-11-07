У Львові створять спеціальну програму покращення якості повітря

У Львові буде створена окрема робоча група, яка напрацює спеціальну програму щодо покращення якості повітря в місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначають у мерії, за останні роки у Львові суттєво побільшало авто, наявні ТЗ, вантажні автомобілі та автобуси зі значним пробігом та в поганому технічному стані — всі разом погіршують екологію в місті. Саме продукти внутрішнього згоряння, такі, як двоокис азоту, тверді частинки різного діаметру, важкі метали, озон тощо є причиною таких проблем зі здоров’ям як астма, серцево-судинні хвороби, онкологічні захворювання, хвороби легень, деменції тощо.

Мешканців міста просять запобігати необдуманим вчинкам, як спалення листя, сміття, використання автомобілів без каталізаторів чи економії на фільтрах викидів на підприємствах.

«Зараз закінчується робота чеських експертів над планом дій «Зеленого міста» і там теж передбачений напрямок щодо чистого повітря. Ми можемо ці ініціативи поєднати», – додав директор КУ Інститут міста Олександр Кобзарев.

Своєю чергою радник міського голови Львова Сергій Кіраль розповів про спеціальні дрони з датчиками, які фіксують наявність хімічних речовин у повітрі:

«Можна за приклад взяти польський досвід, він сьогодні дуже актуальний. Багато польських і чеських міст якість повітря ставлять на перший план. Наприклад, мер Острави це питання також ставить номер один. Звичайно, там інші особливості. Але поліція спільно з муніципальними органами використовує спеціальні дрони, які обладнані датчиками на формальдегід та інші речовини, що є ознакою, що спалюють щось не те — листя тощо. Таке рішення для нас теж прийнятне — обладнати дрони спеціальними датчиками, які будуть фіксувати наявність хімічних речовин. Також варто переглянути нормативну базу, за якою порушників можна притягувати до відповідальності.Також можна стимулювати перевізників переходити на газові установки. Наприклад, Лондон та Париж з 2030 року забороняють використання автомобілів на дизелі».

Як інформував Львівський портал, в кінці жовтня ДСНС зафіксувала незначне забруднення повітря в п’яти містах України, серед них – Львів.