ДСНС фіксує незначне забруднення повітря в п'яти містах: серед них – Львів

ДСНС України інформує про зафіксоване незначні перевищення гранично допустимих концентрацій під час моніторингу стану атмосферного повітря у п’яти містах України: в Львові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі та Кам’янському.

Зазначається, що станом на 27 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано. Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає.

«На території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин», – пояснюють у пресслужбі ДСНС України.

Разом з тим, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається.

«Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам’янському», – уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, що з метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві мережу постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.