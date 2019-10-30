Алергія: у МОЗ відповіли на найпоширеніші запитання

У рамках формату МОЗ України «Запитай у лікаря» на питання українців про алергію відповів лікар-алерголог, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика – Юрій Бісюк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Що таке алергія і які її основні симптоми?

Алергія – це імунна реакція організму на алерген. Її основні симптоми: чхання, свербіж шкіри, сльозотеча, почервоніння, закладеність носу та кашель. До прикладу, бронхіальна астма, яка викликана алергією, часто проявляє себе у вигляді задишки, відчуття стиснення в грудній клітці та кашлем. Закладеність носа зранку може бути ознакою алергічного риніту, який найчастіше, провокують пилові кліщі, тощо.

З чим пов’язане різке збільшення людей, які хворіють на алергію?

Люди стали хворіти алергією більше через урбанізований спосіб життя. Суспільство обирає майже стерильне місце для житла, купує антибіотики та споживає в їжу гіпоалергенні продукти. Це ізолює організм від зовнішнього світу і підвищує ризик виникнення алергічної реакції від будь-чого. Натомість кількість алергіків у селах в Україні нижча за міську статистику.

Є декілька досліджень, які підтверджують, що сучасний спосіб життя збільшив кількість алергохворих. У США проводили дослідження у поселеннях амішів, які з’ясували, що імунна система, яка не контактує з різними бактеріями та вірусами, розвивається ізольовано, а це може викликати алергію.

Які алергії є найрозповсюдженішими в Україні?

Алергії, які найчастіше зустрічаються в українців умовно можна поділити на декілька груп:

пилок рослин (бур’янні: амброзія, полин);

цвітіння дерев (береза, липа);

лугові трави (тимофіївка лугова);

із харчових алергенів перше місце – молоко, курячі яйця та горіхи;

серед фруктів алергенними є персики та яблука.

Яка категорія людей ризикує захворіти найпершою?

Діти. Якщо у обох батьків є алергія, то у дитини ризик захворіти алергією складає 70%. Якщо лише один із батьків хворіє на цю недугу, то до 40%. Якщо ніхто в сім’ї не мав подібної проблеми, то ризик все ж залишається до 20%.

Чим небезпечна алергія та які можливі ускладнення?

Якщо пацієнт звернувся до лікаря і отримав відповідне лікування, то небезпеки немає. Проте є категорія алергічних захворювань – анафілаксія – які можуть призвести до анафілактичного шоку. Такий стан є загрозливим для життя людини, адже під час нього раптово падає артеріальний тиск, що може призвести до зупинки серця. Це перша і єдина допомога, яка зможе врятувати життя. Ознаками анафілактичного шоку можуть бути: бліда шкіра, втрата свідомості через низький тиск, підвищена пітливість та кропивниця (пухирці на поверхні шкіри). Саме кропивниця є першим дзвіночком, який свідчить, що в організмі відбувається якась алергічна реакція. Тому, при появі будь-якого з цих симптомів потрібно терміново звернутися до лікаря.

Чим відрізняється застуда від алергії?

Симптоми алергії та застуди дійсно схожі. Втім, тут важливу роль відіграє час. Зазвичай прояви застуди не довготривалі і, як правило, вони проходять через 10-14 днів. Натомість симптоми алергії можуть тривати і два, і три, і чотири тижні. Більше того, важливим показником для діагностування алергії є температура. При вірусних або бактеріальних захворюваннях, зазвичай, вона піднімається вище за 37,5 градусів, натомість при алергії її показники рідко піднімаються вище 37.

Чому з’являється алергія на синтетичні тканини?

Алергічні прояви, що з’являються від контакту з синтетичними тканинами, називають алергічний контактний дерматит. Він виникає через те, що хімічні сполуки, які втираються в шкіру, з’єднуються з білками і викликають алергічну реакцію. Для підтвердження діагнозу проводяться патч-тести. Це пластирі, які мають віконце, на яке капають хімічні сполуки. Це 30 основних хімічних сполук, які найчастіше призводять до розвитку алергічного контактного дерматиту.

Що таке холодова алергія?

Це називається холодова кропив’янка. Часто виникає у пацієнтів на вулиці. Для діагностування холодової алергії потрібно прикласти кубик льоду до відкритої ділянки тіла та потримати 15 хв та подивитись на реакцію. Інколи холодову алергію плутають з набряком пальців при холоді. Це може бути ознакою якогось аутоімунного захворювання, тому для діагностики варто звернутися до лікаря.

Які овочі, фрукти та ягоди найбільш алергенні?

На першому місці в Україні – молоко і яйця. Серед овочів – диня. Фрукти: персик, яблуко. Полуниця, незважаючи на поширену думку, не такий поширений алерген, і на неї алергію мають лише 1-2%.

Які є міфи про алергію?