У Львові затвердили реєстр мозаїк: до переліку увійшли 236 творів

Сьогодні, 18 жовтня, виконавчий комітет міської ради Львова затвердив реєстр історичних мозаїк. До переліку увійшли 236 цінних творів мистецтва. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

До реєстру мозаїк Львова включили 236 мозаїк, 25 із них знаходяться на пам’ятках архітектури, 10 – на малих архітектурних формах, ще дві сотні – на фасадах і інтер’єрах будинків.

Як розповіла очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, із усього переліку 26 мозаїк були створені до 1939 року, ще 48 творів – після 1939-го. Більшість таких мистецьких об’єктів у Львові з’явились у часи здобуття Україною незалежності.

«Ми хочемо оприлюднити перелік цих мозаїк на сайті Львівської міськради, аби і мешканці, і забудовники могли ознайомитися з цією інформацією і враховувати її під час ремонтних робіт. Більше того, є такі мозаїки, які, можливо, опинились під загрозою зникнення. Серед них – це мозаїка на будинку Торгпреси на вул. В. Великого, 2 та мозаїка на колишньому будинку побуту «Ювілейний» на просп. Чорновола, який будуть перебудовувати», – зауважила Лілія Онищенко.

Водночас вона додала, що каталог мозаїк Львова у майбутньому планують доопрацювати і розширити.

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Нагадаємо, у Львові виник скандал через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. В. Великого.

Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю цього магазину. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень. Нещодавно фірма зобов’язалась власним коштом відновити втрачену мозаїку та передати у комунальну власність приміщення орієнтовною площею 1000 кв м під школу мистецтв.