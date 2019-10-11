Екснардеп пересів на електросамокат: «Львову терміново потрібно вирішувати проблему з транспортом»

Постійні затори на дорогах та відсутність місць для паркування змусили екснардепа Ігора Васюника пересісти зі свого автомобіля на електросамокат. Відповідний допис політик виклав на своїй сторінці у Facebook передає кореспондент Львівського порталу.

Пересівши із авто на самокат, політик відзначив, що заощадив не лише час, а й нерви.

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«На електросамокаті з дому на роботу я доїхав за 10 хв. Пішки доходжу за 30 хв. Мінус одне авто в місті, немає проблем з паркуванням. Настрій до роботи від самого ранку. Свідомо намагаюся все рідше (хіба за великої необхідності) виїжджати з дому на власному авто. Це дуже зберігає нерви… В корках стоять всі: і водії в своїх авто, і пасажири громадського транспорту. Добре, що на вулицях Львова все більше велосипедистів і вже нікого не здивуєш поїздкою електросамокатом або на моноколесі, але і для них потрібно розвивати інфраструктуру», – повідомляє Ігор Васюник.

За його словами, всі великі міста світу на перше місце ставлять розвиток транспортної інфраструктури і ключовим завданням тут є зниження попиту на поїздки приватними авто.

«Сьогодні для 53% львів’ян громадський транспорт є основним способом пересування в місті. Водночас, 80% водіїв користуються власним авто для поїздок «дім-робота», тоді як у європейських містах цей показник вдвічі нижчий…

Скоротимо використання автомобілів в місті – пересуватись містом будемо швидше. До прикладу, пропускна здатність:

-автомобільної смуги – 600-1600 людей/год

-велосипедної смуги – до 7500 людей/год

-пішохідної смуги – до 9000 людей/год

-а смуги для громадського транспорту (в т.ч. метро) – 10 000-25 000 людей/год

Не важко зробити висновки, які саме пріоритети повинна ставити влада міста у розвитку транспортної інфраструктури», – повідомив він.

Водночас політик зауважив, що Львову терміново потрібно взятись за комплексне вирішення проблеми міської транспортної інфраструктури і поєднати розвиток транспортної інфраструктури включно з якісним громадським транспортом.

«Мова не лише про швидкість добирання на роботу. Це і про екологію, і про підвищення безпеки в місті, і про привабливість міського простору. Це про комфортне життя загалом. Це про здорових і щасливих львів’ян. Це про підвищення продуктивності праці і прямий вплив на ріст економіки міста.

Одним словом, Львову терміново потрібно взятись за комплексне вирішення проблеми міської транспортної інфраструктури, підвищення рівня мобільності, якості громадського транспорту. Але так, щоб чергові ініціативи не закінчились експертними обговореннями і написанням стратегій. Бо в нас вже конкурс на впровадження електронного квита в громадському транспорті другий рік поспіль не можуть провести», – підкреслив він.