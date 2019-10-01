У мерії Львова опублікували список недобросовісних забудовників, у яких не рекомендують купувати квартири

Львів’ян вкотре застерігають від придбання квартир у недобросовісних забудовників міста. Відтак Інспекція ДАБК м. Львова підготувала перелік недобросовісних забудовників, які проводять будівництво без дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, аби вберегтися від придбання квартир у компаній, які ведуть незаконну діяльність, варто користуватися сайтом із картою забудов, на якому можна отримати всю інформацію про ведення будівництва.

Отож, серед недобросовісних забудовників, які ведуть будівництво без дозвільних документів:

ЖК «Форест Хілл» на вул. На Нивах. За інформацією ЛМР, будинок збудували без документа, що надає право на виконання робіт та з порушеннями містобудівних умов, ДБН і перевищенням допустимої поверховості. Інспекція ДАБК у м. Львові подала до суду на забудовника, рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 19.07.2019 р. позовні вимоги про знесення цього багатоквартирного будинку задоволено частково, ухвалено знести самочинно збудовані 5−12-й поверхи на об’єкті будівництва на вул. На Нивах у м. Львові. Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції.

ЖК «Галіція» на вул. Т. Шевченка, 307а. Замовником будівництва ТзОВ «Каньйон» розпочато будівництво трьох секцій комплексу багатоквартирних житлових будинків без отримання документів на початок виконання будівельних робіт, з порушенням містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та використанням її не за цільовим призначенням. Інспекцією ДАБК у м. Львові подано до суду позовну заяву про знесення самочинного будівництва. За результатами її розгляду 13.11.2018 р. Львівським окружним адміністративним судом позовні вимоги задоволено та винесено рішення про знесення трисекційного багатоквартирного житлового будинку на вул. Т. Шевченка, 307а, яке залишено без змін судом апеляційної інстанції 05.03.2019 р. та набрало законної сили.

Реконструкція квартири № 11 на вул. Шевченка, 39. У забудовника немає права власності чи користування земельною ділянкою, а також відсутні документи, які дозволяють виконувати будівельні роботи. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 04.07.2019р. відмовлено в задоволенні позовних вимог Інспекції ДАБК у м. Львові про знесення самочинно збудованого житлового будинку. Наразі справа перебуває в провадженні суду апеляційної інстанції.

Зблоковані павільйони на вул. Володимира Великого, 117. Їх будують без дозвільних документів та документа, що посвідчує право користування земельної ділянкою. Інспекція ДАБК у м. Львові видала припис про демонтаж, утім судові процеси тривають і досі.

ЖК «Варшава Хоум» на вул. Варшавська, 22. Забудовник ГО «Наше ідеальне місто» не має містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, документів на право землекористування, розробленого належним чином та затвердженого проекту будівництва, а також документів, які дають право виконувати будівельні роботи. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 29.03.2019р. задоволено позов Інспекції ДАБК у м. Львові про знесення цього об’єкта будівництва, однак за наслідками апеляційного перегляду справи рішення суду першої інстанції скасовано, а провадження у справі закрито, у зв’язку з тим, що збудований об’єкт було зареєстровано на праві приватної власності за ОК «Варшава Хоум», котрий в подальшому шляхом укладення договорів міни та купівлі-продажу відчужив квартири фізичним особам.

Крім цього, 08.07.2019 р. судом апеляційної інстанції винесено окрему ухвалу, вмотивовану тим, що оскільки будівництво багатоквартирного житлового будинку, що розташований на вул. Варшавській, 22 у м. Львові здійснювалось без жодних дозвільних документів, то реєстрація права власності на цей об’єкт є сумнівною та підлягає оцінці з боку правоохоронних органів на предмет наявності чи відсутності кримінального правопорушення, про що було ухвалено повідомити Генеральну прокуратуру України.

ЖК «Вілла Варшава» на вул. Варшавська, 54. Забудовник також не має містобудівних умов і обмежень, оформленого і затвердженого проекту та документа, що дозволяє виконувати роботи. Оскільки ОК «Вілла Варшава» не виконано вимог приписів про усунення виявлених під час перевірок порушень, Інспекцією подано до Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про приведення самочинного будівництва на вул. Варшавській, 54 у м. Львові до попереднього стану. Під час розгляду справи ОК «Вілла Варшава» надано суду витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких за третіми особами у цій справі зареєстровано право приватної власності на об`єкти нерухомого майна, які розташовані в житловому будинку на вул. Варшавська, 54 у м. Львові. У зв’язку з цим, ухвалою суду від 20.06.2019 р. закрито провадження в цій адміністративній справі. Інспекцією подано апеляційну скаргу на це судове рішення.

ЖК «Престиж Умань» на вул. Уманська, 4. На зведення цього ЖК не видавали містобудівні умови та обмеження, забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконувати роботи. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 р. у справі за позовом Інспекції ДАБК у м. Львові зобов`язано ОК «Престиж Умань» за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт на вул. Уманська, 4 у м. Львові. В цьому випадку Інспекції вдалось зупинити самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку за вказаною адресою на початковій стадії — влаштування фундаменту. Судове рішення вже набрало законної сили та перебуває на примусовому виконанні.

Будівельні роботи у квартирі № 6 на вул. Балабана, 6. Роботи виконувались без дозволів ДАБК, тож останньою подано до Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про приведення квартири до попереднього стану. Рішенням суду від 29.08.2019 р. позовні вимоги Інспекції задоволено. Справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції.

Споруда на вул. Балтійська, 20. Забудовник не отримав містобудівні умови і обмеження, документи на право землекористування, не затвердив проект та не отримав дозвіл на будівельні роботи. Суд ухвалив знести цей будинок, наразі судове рішення перебуває на примусовому виконанні в органах Державної виконавчої служби.

ЖК на Личаківській, 259. Замовник будівництва ТзОВ «Лідер Моноліт» не мав містобудівних умов і обмежень, розробленого та затвердженого проекту, а також дозволу на виконання робіт, тож постановою Личаківського районного суду м. Львова позовні вимоги Інспекції до ТзОВ «Лідер Моноліт» задоволено повністю. Вказане рішення 18.12.2018 р. залишено без змін судом апеляційної інстанції і до кінця квітня 2019 р. багатоквартирний житловий будинок на вул. Личаківська, 259 у м. Львові було повністю знесено, а земельна ділянка приведена до попереднього стану.

ЖК на вул. Антонича — Майданна. Замовник будівництва — ПрАТ «Автогаражний кооператив № 15 Галицького району Львова», підрядник: ПрАТ «Ірокс». Ще два ЖК, які будуються ПАТ «Ірокс» на вул. Тернопільська, 42 та Шевченка, 418 також визнали незаконними, оскільки у забудовника відсутні містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки та документи, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою. Заходи державного архітектурно-будівельного контролю проводяться Департаментом ДАБІ у Львівській області.

До слова, раніше суд постановив знести у Львові самобуд – житловий багатоквартирний будинок на вул. Варшавській, 22. Зараз всі квартири у ньому вже розкуплені. Згодом стало відомо, що власники хочуть відстоювати своє житло і просять допомоги у Львівської міської ради.

А у квітні завершився процес знесення збудованої з порушеннями багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259. Як проходив цей процес, дивіться тут.

Львівський портал писав про те, як обрати добросовісного забудовника при купівлі квартири у Львові. Всі деталі – за посиланням.

Додамо, що у червні 2018 року у мерії заявляли про те, що у Львові є лише близько десяти скандальних забудов.