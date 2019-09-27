Міська рада Львова ліквідувала більше двох десятків комунальних підприємств

Виконавчий комітет Львівської міської ради припинив діяльність більше 20 комунальних підприємств. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 27 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, у мерії ліквідували комунальні підприємства, які працювали на території усіх шістьох районів Львова. Мова йде про 23 юридичні особи, які приєднають до великих ЛКП.

У Галицькому районі припинили діяльність таких підприємств:

ЛКП «Снопківське», приєднавши його до ЛКП «Княже місто»;

ЛКП «Центральне», приєднавши його до ЛКП «Старий Львів»;

ЛКП «Цитадель-Центр», приєднавши його до ЛКП «Айсберг».

У Залізничному районі припинення:

ЛКП «Граніт» через приєднання до ЛКП «Левандівка»;

ЛКП «Богданівка» через приєднання до ЛКП «Сяйво»;

ЛКП «Скнилівок» та ЛКП «Нове» через приєднання до ЛКП «Сигнівка».

У Личаківському районі ліквідували ЛКП «Дім», ЛКП «Управитель», мале підприємство «Стихія», приєднавши їх до ЛКП «Господар».

У Сихівському районі припинення:

ЛКП «Бондарівка» через приєднання до ЛКП «Житловик-С»;

ЛКП «Дністер» через приєднання до ЛКП «Хуторівка»;

ЛКП «Старий Сихів» через приєднання до ЛКП «Під Зуброю».

У Франківському районі припинили діяльність:

ЛКП «Сонячне», приєднавши його до ЛКП «Магістральне»;

ЛКП «Сокільницьке», приєднавши його до ЛКП «Південне»;

ЛКП «Навколо базару», приєднавши його до ЛКП «Львівський ліхтар;

ЛКП «Затишне», приєднавши його до ЛКП «Вулецьке».

У Шевченківському районі ліквідували:

ЛКП «Рясне-403» через приєднання до ЛКП «Рясне-402»;

ЛКП «Янів-405» та ЛКП «Під Голоском-410» через приєднання до ЛКП «Варшавське-407»;

ЛКП «Тополя-406», ЛКП «Збоїща-408» та ЛКП «Північне-411» через приєднання до ЛКП «Балатон-409».

Зазначимо, що ліквідацію комунальних підприємств Львова розпочали у межах реформи ЛКП. Нещодавно мерія вже встигла закрити 6 комунальних підприємств.

«Вважаю, що ці об’єднавчі процеси на часі. Але важливо, щоб мінімізуючи витрати, ми збільшували й більш активно працювали у наданні якісних послуг для мешканців. Ми повинні якісно обслуговувати мешканців, які сплачують комунальні послуги», – прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Також наприкінці 2018 року у Львові почали списувати з балансу комунальних підприємств житлові будинки. Після цього мешканцям рекомендують створювати ОСББ і вибрати управляючу компанію, яка їм замінить ЖЕКи.

Як повідомляв Львівський портал, на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств у Львові загалом витрачають 1,7 млрд грн на рік. Депутати неодноразово нарікали на те, що значну частину цих коштів витрачають непрозоро. Торік восени на 11 комунальних підприємствах Львова навіть провели незалежний аудит, проте суттєвих недоліків чи фінансових порушень експерти так і не виявили.

Минулого року мерія також прийняла бюджетну резолюцію на 2019 рік. У ній, крім визначення пріоритетних напрямків у видатках, передбачене й обмеження на фінансування комунальних підприємств Львова.

За приблизними підрахунками, у Львові загалом є більше 70 комунальних підприємств. При затвердженні міського бюджету на 2019 рік на діяльність ЛКП передбачили більше 272 мільйонів гривень, втім ця сума не є сталою. Упродовж усього року мерія неодноразово виділяє додаткові гроші як внески до статутних капіталів комунальних підприємств.