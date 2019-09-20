Міська рада Львова ліквідувала ще два комунальні підприємства

У Львові ліквідували ще два комунальні підприємства: ЛКП «Листопадове» та ЛКП «Старий квартал», що діяли на території Франківського району. Відповідне рішення сьогодні, 20 вересня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів голова Франківської райадміністрації Орест Тимчишин, житлових будинків на балансі ЛКП «Листопадове» і ЛКП «Старий квартал» немає ще з 2011 року. Відтак їхню діяльність вирішили припинити.

Зазначимо, що ліквідацію комунальних підприємств Львова розпочали у межах реформи ЛКП. Нещодавно мерія вже закрила ЛКП «Сріблястий», ЛКП «Привокзальне», ЛКП «Новий Львів» і ЛКП «Збиранка», яке займалося Грибовицьким сміттєзвалищем.

Житлові будинки у Львові почали списувати з балансу комунальних підприємств ще наприкінці 2018 року. Після цього мешканцям рекомендують створювати ОСББ і вибрати управляючу компанію, яка їм замінить ЖЕКи.

Як повідомляв Львівський портал, на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств у Львові загалом витрачають 1,7 млрд грн на рік. Депутати неодноразово нарікали на те, що значну частину цих коштів витрачають непрозоро. Торік восени на 11 комунальних підприємствах Львова навіть провели незалежний аудит, проте суттєвих недоліків чи фінансових порушень експерти так і не виявили.

Минулого року мерія також прийняла бюджетну резолюцію на 2019 рік. У ній, крім визначення пріоритетних напрямків у видатках, передбачене й обмеження на фінансування комунальних підприємств Львова.

За приблизними підрахунками, у Львові загалом є більше 70 комунальних підприємств. При затвердженні міського бюджету на 2019 рік на діяльність ЛКП передбачили більше 272 мільйонів гривень, втім ця сума не є сталою. Упродовж усього року мерія неодноразово виділяє додаткові гроші як внески до статутних капіталів комунальних підприємств.