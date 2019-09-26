«Геть вугілля РФ та його «захисника» Віконського». Під стінами Львівської ОДА готують пікет

У вівторок, 1 жовтня, під стінами Львівської ОДА відбудеться акція протесту за відставку очільника поліції Львівщини Василя Віконського та проти постачання російського вугілля на територію України. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Громадської ради при Львівській ОДА.

Акція розпочнеться 1 жовтня о 8:30 год. під будівлею Львівської ОДА (вул. Винниченка,18).

«Геть вугілля РФ та його «захисника» Віконського з Львівщини. Закликаємо усіх небайдужих львів’ян та жителів області долучитись до акції протесту», – наголошують у Громадській раді при ЛОДА.

Як відомо, вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили ще 1 вересня. Відтоді протестувальники там чергували цілодобово. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Згодом їх відпустили.

Очільник поліції Львівщини Василь Віконський сказав, що рішення про відтіснення пікетувальників приймав самотужки. При цьому голова Львівської ОДА Маркіян Мальський, Львівська обласна рада, Червоноградська міська рада засудили силовий розгін блокувальників російського вугілля і підтримали вимогу про відставку Віконського. Сам головний поліцейський області наголосив, що не збирається писати заяву на звільнення і зробить це лише за вказівкою голови Нацполіції України.

Як відомо, 38-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини на початку вересня. До цього він був керівником поліції Хмельниччини, а з 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах. У березні 2014 року став заступником командира роти «Беркуту». У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Під час свого офіційного представлення у Львові Віконський пояснив журналістам, чому не зміг пройти переатестацію.

Додамо, що новопризначеного очільника поліції Львівщини активісти зустріли пікетом.

Фото: Громадська рада при ЛОДА