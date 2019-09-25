Назвали ТОП-5 країн, звідки найчастіше туристи їдуть до Чорнобиля

За 8 місяців 2019 року Чорнобильську зону відчуження цього року відвідали 74 671 чоловік. Майже 80% туристів приїздить із-за кордону – 59698 осіб та – 14973 людини з України. Про це повідомляє пресслужба ДП «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Серед іноземних відвідувачів найбільше всього до Чорнобиля їдуть з Великої Британії — 10381 людина. На другому місці – поляки – 6544, на третьому – німці – 5399, четвертому – американці – 4143 та на п’ятому чехи – 2829.

За даними ЦОТІЗ, загальна кількість країн, звідки приїжджають до Чорнобиля – 130. Серед них Сінгапур, Чилі, Мексика, Японія та інші.

«Чорнобиль – тема, яка цікавить увесь світ. Люди бажають на власні очі побачити місце, де відбулась одна з найбільших трагедій останнього часу. З одного боку така привабливість дає певні переваги – додаткові надходження до бюджету. Але з другого – потрібно додаткового розвивати інфраструктуру, яка зробить комфортним та безпечним перебування туристів у зоні відчуження», — розповідає помічник директора ДП «ЦОТІЗ» Кирило Гарник.

Нагадаємо, що цьогоріч Чорнобильська зона відчуження була визнана, як один із пріоритетних напрямків для розвитку туризму. На виконання указу пезидента України «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» ДАЗВ затвердив водні та повітряні маршрути відвідування зони відчуження, які передбачають пересування річками Прип’ять та Уж. Всього загалом відвідувачам пропонують 21 маршрут. Аби потрапити до зони відчуження, потрібно вчасно оформити дозвіл на перебування. Для цього потрібно надати заявку у електронній формі через систему «Електронний квиток».

До слова, що серіал про трагедію у Чорнобилі складається із п’яти епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. У команді, яка створювала серіал, зазначали, що вибух – «найменш цікаве з того, що сталося», бо «Чорнобиль» – це «не фільм-катастрофа, а людська історія».

Знімали серіал у Литві та в Києві. Литву обрали, бо там є радянські будівлі та відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип’яті «грав» спальний район Вільнюса. У Києві вже знімали фінальні епізоди.

Нагадаємо, серіал «Чорнобиль» став найпопулярнішим у світі за версією IMDb.