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У Чорнобильській зоні відчуження з'являться водні туристичні маршрути

Вероніка Рой

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У Чорнобильській зоні відчуження з’являться водні туристичні маршрути по річках Прип’ять та Уж. Про це у Facebook повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.

Згідно із повідомленням агентства, водні маршрути відвідування зони відчуження  були розроблені на виконання указу Президента України «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Маршрути передбачають пересування річками Прип’ять та Уж.

Як зазначає керівництво ДАЗВ, розвиток нових форм відвідування Зони відчуження був проініційований туристичними операторами у зв’язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі 5 років майже у 10 разів. Окрім того, водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону Зони відчуження – її природу.

«Усі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів. Всі поїздки мають здійснюватися із дотриманням вимог Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення», – мовиться у повідомленні.

Наразі здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що президент Володимир Зеленський підписав указ про «Зелений коридор» для туристів, які бажають відвідати Чорнобильську зону.

До слова, що про трагедію у Чорнобилі телеканал HBO зняв мінісеріал. Він складається із п’яти епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. У команді, яка створювала серіал, зазначали, що вибух – «найменш цікаве з того, що сталося», бо «Чорнобиль» – це «не фільм-катастрофа, а людська історія».

Знімали серіал у Литві та в Києві. Литву обрали, бо там є радянські будівлі та відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип’яті «грав» спальний район Вільнюса. У Києві вже знімали фінальні епізоди.

Нагадаємо, серіал «Чорнобиль» став найпопулярнішим у світі за версією IMDb.

Фото: УНІАН

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