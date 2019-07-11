Чорнобильську зону відкриють для відвідувачів

Державне агентство з управління Зоною відчуження займеться перетворенням Зони відчуження займатиметься роботою з відвідувачами для забезпечення безпеки візитів. Про це під час церемонії передачі конфайнмента Україні заявив голова державного агентства з управління Зоною відчуження Віталій Петрук, повідомляє Укрінформ.

«Питання, яким буде опікуватися агентство після указу, це буде робота з відвідувачами. Кількість охочих відвідати Зону відчуження та подивитися, які зміни відбуваються на нашій території, росте з року в рік. Ми вважаємо своїм обов’язком показати, якою є ціна людської помилки, але як природа може самовідновлюватися», – розповів Віталій Петрук.

Він наголосив, що ДАЗВ і надалі забезпечуватиме безпечне перебування у Зоні відчуження, з дотриманням усіх правил радіаційної безпеки.

«Ця територія буде розвиватися. Її – Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник. Де-факто, людська діяльність сягає тут лише 3% території. Решта території, що не входить до заповідника, законодавчою ініціативою, яка вже є у ВР, буде територією спеціального промислового використання, де буде вдосконалюватися інфраструктура поводження з радіоактивними відходами», – повідомив Віталій Петрук.

Нагадаємо, учора Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що він підписав указ про «Зелений коридор» для туристів, які бажають відвідати Чорнобильську зону.

Сьогодні я підписав Указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Щонайперше ми створимо «Зелений коридор» для туристів та приберемо передумови для корупції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2019

Зазначимо, що станом на 11 липня указ не оприлюднений на сайті президента.