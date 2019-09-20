Львів’ян закликають допомогти зібрати гроші на ремонт Дому милосердя для дітей-сиріт

Мешканців Львові закликають допомогти зібрати кошти на ремонті роботи Дому милосердя для дітей-сиріт у Львові, який діятиме у приміщенні на вул. Короленка, 7. Про це сьогодні на своїй Facebook-сторінці написав керівник Центру Опіки Сиріт ЛА УГКЦ о. Роман Прокопець, передає «Духовна велич Львова».

«Мова йде, зокрема, про реконструкцію, або й заміну вікон, освітлення, очищення каналізацій, гідроізоляцію, ремонт підлоги, утеплення і так далі. Додамо, що Дім Милосердя, де зможуть проводити своє дозвілля діти-сироти», — йдеться у повідомленні.

Рахунок для підтримки Дому милосердя

Реквізити для допомоги:

Р/р 26003053749934

ПАТ «ПриватБанк»

МФО 325321

ЄДРПОУ 37527309

Нагадаємо, на вул. Короленка, 7 розташована колишня школа-інтернат, у якій зараз діє Центр опіки сиріт УГКЦ. 27 лютого Львівська обласна рада, яка є власником цього приміщення, спочатку продала його на аукціоні завуальованому покупцю, втім після цього суд призупинив продаж. Через кілька місяців, наприкінці травня, Львівська обласна рада таки погодилась продати місту приміщення на вул. Короленка, 7 за 40 мільйонів гривень.

Як повідомляв Львівський портал, проти виселення Центру опіки сиріт виступали небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради із проханням стати на захист дітей. Також священнослужителі збирали кошти для викупу будівлі, у Львові проводили благодійні концерти, під час яких теж збирали гроші.

В приміщення на вул. Короленка, 7 УГКЦ збираються створити Дім милосердя для дітей-сиріт.