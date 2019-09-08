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Президент Європарламенту хоче особисто вручити Сенцову премію Сахарова

Соломія Головіна

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Режисера Олега Сенцова чекають в Європарламенті для вручення премії Сахарова. Про це повідомив президент Європарламенту, який сподівається це зробити особисто. Президент Європарламенту Давид-Марія Сассолі має намір вручити нещодавно присуджену режисеру Олегу Сенцову премію Сахарова «За свободу думки» в стінах Європарламенту. Про це повідомляє DT.ua.

 

«З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Він гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини. Я з нетерпінням чекаю можливості передати йому в парламенті премію Сахарова особисто», – написав Сассолі.

Європейські лідери привітали звільнення Олега Сенцова.

«Навіть на останньому звільненому полоненому наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. У нас немає іншого вибору», – сказав Сенцов.

Сенцов, звичайно ж, дуже радий повернутися додому, на рідну землю. І чудово розуміє, що за його свободу, як і за кожного з визволених бранців боролася величезна кількість людей:

«Хочеться сказати велике спасибі тим людям, які допомагали нам і нашим сім’ям, всі ці роки боролися за наше визволення і домоглися його», – сказав Олег Сенцов, який знає, що багато людей в Україні і світі вимагали його звільнення.

Як відомо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. Серед них – і Олег Сенцов.

Кримського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в Криму у травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали. Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії.

Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

 

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