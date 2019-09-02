Музей «Територія терору» прихистив мозаїку з «Кінескопу»

Зруйновану мозаїку на паркані колишнього заводу «Кінескоп» передали на збереження музею «Територія терору». Про це сьогодні, 2 вересня, під час брифінгу заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Це вперше в Україні мозаїку перенесли до музею. В цьому випадку закон був не на стороні мозаїки, за всіма документами вона ніде не фігурувала, як мистецький історичний твір. Вона опинилась тут завдяки тому, що ми знайшли спільну мову зі забудовником. Були не лише правові, а й багато технічних складностей. Адже вага мозаїки – пів тонни, і важливо було нічого не пошкодити», – розповіла директор музею «Територія Терору» Ольга Гончар.

Андрій Москаленко додав, що зберегти і перевезти вдалося третину мозаїки. Перевезення відбувалось за кошти компанії-забудовника.

Також музей вже планує виставковий проект, який розповідатиме про історію відносин міста зі забудовниками та історичну спадщину, яка потрапляє до нього в стані руїни. Також подумують над тим, щоб створити створити окремий відділ на базі музею, який би займався цим напрямком.

Нагадаємо, що мозаїку зруйнували під час будівництва офісного центру у Львові на вулиці Героїв УПА, 73. Після цього забудовник припинив роботи, а фахівці взялись обстежити саму мозаїку.

Авторство роботи належить українському живописцю Володимиру Йосиповичу Патику. Мозаїка була присвячена технічному прогресу, на ній дівчинка тримала в руках лампу. Її створили приблизно у 1970-х роках.

Додамо, що музею «Територія терору» найближчим часом мають передати ще одну мозаїку – «Збір винограду», що на будівлі винзаводу на вул. Погулянка, 26. Це панно мерія також визнала пам’яткою мистецтва.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові виник скандал через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого. За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп», яка мала лише реконструювати будівлю, оштрафують на 90 тисяч гривень.

Тепер «Компанія Ріел-Естейт Груп» пообіцяла відновити знищену мозаїку та ще й як компенсацію передати мерії приміщення під дитячу мистецьку школу.

На початку серпня у міській раді вирішили створити реєстр історичних мозаїк.