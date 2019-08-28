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Частину зруйнованої мозаїки на «Кінескопі» передадуть музею «Територія терору»

Ольга Денисяка

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Зруйновану мозаїку на паркані колишнього заводу «Кінескоп» передадуть на збереження музею «Територія терору». Про це сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У Львові на вулиці Героїв УПА, 73 під час будівництва офісного центру нещодавно зруйнували мозаїку, яка була розташована на паркані колишнього заводу «Кінескоп». Після цього забудовник припинив роботи, а фахівці взялись обстежити саму мозаїку.

Частину мозаїки, яку вдалось зберегти, вирішили віддати музею «Територія терору». Демонтувати і перевезти її мають до 2 вересня.

«Це будуть непрості роботи, оскільки треба буде цю стіну підняти і покласти на спеціальний автомобіль. Перевезти в музей, щоб можна було зберегти цей елемент, як символ того часу і того мистецтва, яке було на цьому паркані і символізувало науково-технічний прогрес», – зазначив Андрій Москаленко.

«Для нашого музею дуже важливе збереження цього мозаїчного рельєфу. Він унікальний для Львова, адже має не тільки декоративну, а й мистецьку цінність. Цікава техніка і нетиповий сюжет для того часу», – зазначила завідувачка інформаційного сектору музею «Територія терору» Анна Яценко.

Авторство роботи належить українському живописцю Володимиру Йосиповичу Патику. Мозаїка була присвячена технічному прогресу, на ній дівчинка тримала в руках лампу. Її створили приблизно у 1970-х роках.

Нагадаємо, музею «Територія терору» найближчим часом мають передати ще одну мозаїку – «Збір винограду», що на будівлі винзаводу на вул. Погулянка, 26. Це панно мерія також визнала пам’яткою мистецтва.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові виник скандал через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого. За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп», яка мала лише реконструювати будівлю, оштрафують на 90 тисяч гривень.

Тепер «Компанія Ріел-Естейт Груп» пообіцяла відновити знищену мозаїку та ще й як компенсацію передати мерії приміщення під дитячу мистецьку школу.

На початку серпня у міській раді вирішили створити реєстр історичних мозаїк Львова.

Фото: LB.ua

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