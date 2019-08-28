Частину зруйнованої мозаїки на «Кінескопі» передадуть музею «Територія терору»

Зруйновану мозаїку на паркані колишнього заводу «Кінескоп» передадуть на збереження музею «Територія терору». Про це сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

У Львові на вулиці Героїв УПА, 73 під час будівництва офісного центру нещодавно зруйнували мозаїку, яка була розташована на паркані колишнього заводу «Кінескоп». Після цього забудовник припинив роботи, а фахівці взялись обстежити саму мозаїку.

Частину мозаїки, яку вдалось зберегти, вирішили віддати музею «Територія терору». Демонтувати і перевезти її мають до 2 вересня.

«Це будуть непрості роботи, оскільки треба буде цю стіну підняти і покласти на спеціальний автомобіль. Перевезти в музей, щоб можна було зберегти цей елемент, як символ того часу і того мистецтва, яке було на цьому паркані і символізувало науково-технічний прогрес», – зазначив Андрій Москаленко.

«Для нашого музею дуже важливе збереження цього мозаїчного рельєфу. Він унікальний для Львова, адже має не тільки декоративну, а й мистецьку цінність. Цікава техніка і нетиповий сюжет для того часу», – зазначила завідувачка інформаційного сектору музею «Територія терору» Анна Яценко.

Авторство роботи належить українському живописцю Володимиру Йосиповичу Патику. Мозаїка була присвячена технічному прогресу, на ній дівчинка тримала в руках лампу. Її створили приблизно у 1970-х роках.

Нагадаємо, музею «Територія терору» найближчим часом мають передати ще одну мозаїку – «Збір винограду», що на будівлі винзаводу на вул. Погулянка, 26. Це панно мерія також визнала пам’яткою мистецтва.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові виник скандал через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого. За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп», яка мала лише реконструювати будівлю, оштрафують на 90 тисяч гривень.

Тепер «Компанія Ріел-Естейт Груп» пообіцяла відновити знищену мозаїку та ще й як компенсацію передати мерії приміщення під дитячу мистецьку школу.

На початку серпня у міській раді вирішили створити реєстр історичних мозаїк Львова.

Фото: LB.ua