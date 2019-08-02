У Львові створять реєстр історичних мозаїк

Сьогодні, 2 серпня, виконавчий комітет міської ради Львова прийняв рішення про збереження історичних мозаїк на території міста. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Таке рішення передбачає створення відкритого реєстру всіх мозаїк Львова, який мають оприлюднити на порталі відкритих даних Львівської міськради.

Як розповіла очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, у мерії існує такий реєстр, однак більшість із мозаїк – це твори, виконані до 1939 року. А оскільки в радянські часи у Львові активно створювали мозаїки, то інформацію потрібно оновити.

«Інвентаризація мозаїк до 1939 року у нас в управлінні є, але зараз вже настав час, щоб і радянські мозаїки, які мають цінність, визнати творами мистецтва чи, можливо, пам’ятками. Наразі ми маємо інформацію про 137 мозаїк. Це і твори, виконані до 1939 року, і в радянський час, і після 1991 року. Ці мозаїки є різного розміру, знаходяться не лише на фасадах будівель, а й всередині них та просто як елементи на певній частині споруди», – зауважила Лілія Онищенко.

Своїм рішенням виконавчий комітет також встановив обмеження на будівельні роботи, які можна проводити на об’єктах із цінною мозаїкою. Так, забудовники зможуть лише ремонтувати таку частину будівлі, але не перебудовувати чи зносити.

Стежити за тим, чи не руйнують будівельні компанії у Львові мозаїку, будуть голови районних адміністрацій, департамент містобудування, управління охорони історичного середовища та Інспекція держахрбудконтролю м. Львова. Ці структури також повинні враховувати наявність на об’єкті цінної мозаїки, коли готуватимуть містобудівну документацію.

Також міське управління охорони історичного середовища має визначити, які з мозаїк зараз перебувають у занедбаному стані, та відновити їх.

Нагадаємо, нещодавно у Львові виник скандал через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого.

Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26-А. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

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На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Небайдужі львів’яни навіть створили петицію, у якій від міськради Львова вимагали назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан».

Також нещодавно стало відомо, що за знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» створена у серпні 2016 року, її засновниками є Володимир і Наталія Швед.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що бізнесмен Володимир Швед причетний до скандальної забудови парку «Знесіння».

Основний вид діяльності ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.