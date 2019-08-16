Панно на будівлі винзаводу у Львові мерія визнала пам’яткою мистецтва

Сьогодні, 16 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради вирішив зберегти керамічне панно «Збір винограду» на будівлі винзаводу, що на вул. Погулянка, 26. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Мерія визнала мистецьку цінність керамічного панно «Збір винограду», яке у 1979 році створили художники Г. Кичула й Я. Шеремета. Воно знаходиться на будівлі ДП «Львівське агроторгове підприємство», яке нещодавно виставили на продаж.

Міське управління охорони історичного середовища має повідомити Українську універсальну біржу, яка проводить торги, про мистецьку цінність цього панно. Також посадовці мерії мають просити, аби у договорі на відчуження будівель винзаводу нового власника зобов’язали зберегти і відреставрувати «Збір винограду».

Якщо таким чином панно зберегти не вдасться, то його передадуть музею тоталітарних режимів «Територія терору».

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові виник скандал через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого. За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп», яка мала лише реконструювати будівлю, оштрафують на 90 тисяч гривень.

Після цього у мерії вирішили створити реєстр історичних мозаїк Львова.

Фото: ЛМР