Рада призначила керівника СБУ і Міністерства закордонних справ

Верховна Рада ІХ скликання призначила Вадима Пристайка міністром закордонних справ України, а головою Служби безпеки України Івана Баканова. Про це повідомляє «Укрінформ».

За ухвалення рішення про призначення Пристайка проголосували 310 народних депутатів, а за кандидатуру Баканова – 319 народних депутатів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 29 серпня, вніс до парламенту проєкт постанови про призначення Пристайка на посаду міністра закордонних справ.

Вадим Пристайко народився у 1970 році. Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Українську академію зовнішньої торгівлі. З 1994 року працює в МЗС на різних посадах. Був послом України в Канаді, заступником міністра закордонних справ, очолював місію України при НАТО.

Із 22 травня 2019 року – заступник глави Адміністрації президента України, з 25 червня – заступник керівника Офісу президента України.

Як повідомлялося, Зеленський 22 травня призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Іван Баканов народився у 1975 році. Має економічну та юридичну освіту. У 1997 році закінчив Київський національний економічний університет, у 2006 році Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.

З 22 травня 2019 року призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Із 28 травня 2019 року – член РНБО.