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В Україні поменшало гривень-підробок, - НБУ

Соломія Головіна

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Національний банк констатує зниження кількості підроблених банкнот національної валюти за підсумками першого півріччя 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НБУ.

 

Так, кількість та сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% та 20% відповідно.

У НБУ зазначають, що загалом кількість підроблених банкнот національної валюти є стабільно низькою.

Традиційно більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів:

  • 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок);
  • 100 грн (24%);
  • 200 грн (14%);
  • 50 грн (11%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

Більшість вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою струменевих принтерів – 93%. Підробки, що виготовлені лазерними принтерами та за допомогою кольорових копіювальних апаратів, становили 6%, поліграфічним способом – 1%.

«Тож уважне ставлення до підозрілих банкнот дає можливість одразу відрізнити підробку від справжньої банкноти, оскільки зображення на більшості підробок сформоване кольоровими крапками», – наголошують у НБУ.

Водночас зазначається, що у серпні цього року зафіксоване збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.

Йдеться, зокрема, про вилучення близько 60 банкнот, що збувалися у касах автозаправних станцій у різних регіонах країни (м. Київ та Київська, Закарпатська, Волинська, Черкаська, Житомирська області).

При цьому НБУ зауважують, що при неуважному візуальному та тактильному контролі елементів захисту банкноти без використання спеціальних детекторів, що дозволяють перевіряти справжність банкнот в ультрафіолетовому та інфрачервоному промінні, такі підробки можуть становити потенційну небезпеку.

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