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У Львові шукають патронатних вихователів

Соломія Головіна

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У Львові запрошують до співпраці батьків, готових стати патронатними вихователями для дітей, які мають ризик залишитися без батьківського піклування і потребують тимчасової підтримки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Сьогоднішні реалії демонструють непоодинокі випадки, коли діти з різних причин потребують термінового влаштування: зазнали жорстокого поводження; вилучені із середовища, де була загроза їхньому життю і здоров’ю; знайдені, покинуті діти; діти, чиї батьки пропали безвісті. Також можуть бути й інші причини, коли дитина влаштовується за згодою батьків – через складні життєві обставини, що трапились в їхній сім’ї: хвороба, необхідність у довготривалому лікуванні, реабілітації тощо. Тому функціонування сімей патронатних вихователів у кожному районі нашого міста дасть змогу в критичній ситуації кожній такій дитині реалізувати право на догляд і виховання у сімейному середовищі», — пояснюють в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.

Зокрема, будучи піж патронатом, діти мали б можливість уникнути влаштування у притулки, інтернатні заклади, оскільки тимчасово залишилися б у патронатній сім’ї. Така модель влаштування дитини дає можливість не «відривати» її від місця походження, та дозволяє спілкуватися з біологічними батьками, з якими соціальні фахівці працюють задля подолання складних життєвих обставин і повернення дітей у родину. А також дозволить проживати в умовах, наближених до сімейних.

«На сьогодні у Львові функціонує одна патронатна сім’я, в якій тимчасово влаштовані двоє дітей. Ще дві сім’ї скеровані на навчання патронатних вихователів. Переконані, що патронат може стати дієвим та ефективним соціальним механізмом попередження соціального сирітства, надання шансу батькам змінитись, а також забезпечити виховання дитини з рідними батьками», – зазначають в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дітей, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Патронатний вихователь не залишається наодинці з проблемами дітей, а є членом міждисциплінарної команди з працівниками служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді й іншими дотичними спеціалістами. Обов’язки патронатного вихователя не повинні поєднуватись з іншою трудовою діяльністю.

Обов’язковою умовою є наявність у патронатного вихователя помічника із числа членів сім’ї та проходження спеціального курсу підготовки у Львівському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Термін перебування у сім’ї патронатного вихователя визначається потребами дитини та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили влаштування дитини, але не має перевищувати 3 місяці. В окремих випадках його може бути продовжено ще на 3 місяці.

Патронатному вихователю гарантовані заробітна плата (грошове забезпечення за надання послуг патронату), грошова допомога на дитину та професійна підтримка фахівців.

Щоб стати патронатними вихователями, необхідно здійснити один з кроків:

  • заповнити заявку кандидата у патронатні вихователі для запису на співбесіду на офіційному сайті Львівської міської ради на кнопці «Патронатна сім’я»;
  • звернутися в управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1 (каб. 524) або за тел.: 297−58−83, чи на електронну адресу: ditu-lviv@lvivcity.gov.ua.

Нагадаємо, Львівський портал детальніше писав про патронатні сім’ї у матеріалі: «Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів».

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