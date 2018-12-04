Сім'я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Як зазначається у постанові Кабміну № 148 від 16.03.2017 року, яка регламентує порядок створення патронатних родин, таким вихователем може бути особа, яка має відповідні житлові умови та досвід виховання дитини. Вона може перебувати у родині патронатного вихователя до 3 місяців. Утім за потреби є можливість продовжити цей термін до шести місяців відповідно до висновку міждисциплінарної команди.



Додамо, що навчання кандидатів проводив Львівський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Як зауважив керівник установи Ярослав Бордіян, усього у області мали семеро кандидатів у патронатні вихователі, але до кінця навчання дійшло лише троє – зі Львова, Золочівського та Яворівського районів. Він водночас додав, що були жорсткі вимоги до претендентів та досить прискіпливий відбір.



«Патронат – як альтернатива притулкам. Ці вихователі укладатимуть спеціальні договори та мусять бути готові прийняти таку дитину у будь-який час дня чи ночі до вирішення її питання», – пояснив начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис.



Тут варто додати, що у процесі виховання бере участь вся родина патронатного вихователя. Так, є перша особа, тобто патронатний вихователь, і помічник (чоловік/дружина патронатного вихователя, повнолітні діти), який допомагає доглядати дітей, котрих привезли соцслужби.



«Маю надію, що до кінця року в нас буде сертифіковано 3 патронатні родини в області. Можливо, як цей процес запуститься, коли інші люди побачать, як це функціонує, коли від лагодяться всі механізми, стане простіше підбирати кандидатів», – пояснює він.



Серед вимог до кандидатів – наявність достатньої житлової площі, довідка про відсутність судимостей, відповідний фінансовий стан родин. Важливою також є сама мотивація претендентів.



«Вимоги до патронатних батьків, я б сказав, є вищими ніж до батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу. Там ці вихователі мають час на те, щоб попередньо познайомитися, «притертися» до цих дітей. А патронатні батьки не знають, яких дітей і коли їм привезуть: серед ночі можуть доправити немовля чи 18-річного хлопчину», – каже Володимир Лис.



