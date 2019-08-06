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Отруєння у «Княжому дворі»: троє людей досі лікуються в стаціонарі

Наталя Дуляба

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Троє із 14 осіб, що наприкінці липня отруїлися під час бенкетів у ресторані «Княжий двір» у Сокільниках, дотепер перебувають у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Перші хворі, що отруїлися в ресторані «Княжий двір», в обласну інфекційну лікарню та в Пустомитівську центральну райлікарню поступили ще 30 липня. Згодом кількість потерпілих зросла до 14 осіб, серед них – четверо дітей. Всі вони харчувалися у цьому ресторані під час святкування хрестин і дня народження. Медики діагностували пацієнтам сальмонельоз.

Станом на понеідок, 5 серпня, із медзакладів уже виписали 11 людей, проте троє все ще продовжують лікуватися у стаціонарі, серед них – двоє дітей.

Нагадаємо, через масове отруєння у «Княжому дворі» поліція відкрила кримінальну справу. Натомість керівництво ресторану заявляло, що причиною цьому могли бути продукти, які принесли на бенкети самі клієнти.

Слідство у цій справі наразі триває, а на час його проведення заклад харчування тимчасово закрився.

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