Мінрегіон хоче ввести мораторій на будівництво, якщо міста не оновлять свої генплани до 2020 року

Мінрегіон пропонує ввести в Україні мораторій на нове будівництво, якщо міста до кінця 2020 року не оновлять чинні генплани. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства.

Станом на сьогодні жодне з міст-мільйонників в Україні не внесло зміни до генеральних планів населених пунктів згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) «Планування і забудова територій». І якщо до кінця 2020 року чинні геплани не будуть оновлені відповідно до цих норм, в Україні хочуть ввести мораторій на нове будівництво.

«Ми хочемо розробити мораторій: якщо міста не ввели ці зміни, то вони не мають права будувати. Якщо немає змін до генплану, то, наприклад, Київ всі зміни може робити через Кабінет Міністрів України. Якщо ми беремо місто у регіонах, якщо у нього немає сучасного генерального плану відповідно до наших будівельних норм, тоді це місто повинне вийти на обласний рівень. Так ми хочемо стимулювати», – розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

За його словами, контролювати законність забудови першочергово має місцева влада, яка також зобов’язана оновити генплани відповідно до нових Державних будівельних норм.

Так, згідно з новими ДБН в Україні з’явилися такі поняття як «блакитні лінії» забудови, які регулюють висотність і її загальний силует, а також «зелені лінії», що забороняють забудову у зелених та інших цінних ландшафтних зонах.

«Тепер відповідно до цього в чинних генеральних планах міст мають з’явитися нові розділи, присвячені цим лініям обмеження. І місцева влада має чітко контролювати їх виконання при видачі нових містобудівних умов і обмежень», – наголошують у Мінрегіоні.

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Як повідомляв Львівський портал, у вересні 2018 року в Україні вступили в дію нові ДБН, які вводять граничні показники щільності населення мікрорайону. Вони встановлюють, що цей показник має становити 150-450 осіб на гектар, у великих містах – максимум 540 осіб на гектар.

Додамо також, що генплан є важливим документом, який визначає межі землекористування, зони забудови, територій, що особливо охороняються. Генеральний план визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. У Львові міська рада затвердила такий документ у 2010 році.