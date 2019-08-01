На Львівщині зростає кількість хворих на кашлюк. Що треба знати про цю недугу?

У Львівській області спостерігається зростання захворюваності на кашлюк. Впродовж червня зареєстровано – 14 випадків, проти 10 випадків у травні. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Як повідомляється, серед дітей до 17 років найбільше випадків у віковій групі до 4-х років – 9 випадків, в тому числі до 1 року – 4 випадки.

Протягом липня отримано екстрені повідомлення про госпіталізацію в Львівську обласну клінічну лікарню 18 дітей з діагнозом «кашлюк». Усі хворі – діти. Серед них віком до 1 року – 10 випадків, а 1-4 роки – 6 випадків.

Загалом за 6 місяців 2019 року зареєстровано 64 випадки кашлюка, проти 93 випадків за аналогічний період минулого року. Захворюваність серед дитячого населення становить 86,0% (55випадків). Захворюваність у віковій групі до 4-х років становить 76,4% від захворілих дітей, в тому числі до 1 року 32,7%. Захворіло не щеплених проти кашлюка 44 дитини (81,8 %), 11 дітей мають щеплення з порушенням календаря профщеплень.

Захворюваність на кашлюк реєструвалася на 13 адмінтериторіях із перевищенням середньообласного показника у Сколівському, Самбірському, Городоцькому, Турківському, Жовківському районах та містах Самбір, Львів.

Як захиститись від кашлюка

Кашлюк – гостре бактеріальне захворювання, що характеризується ураженням органів дихання та супроводжується тяжкими нападами кашлю. Джерелом збудника інфекції – хворі з клінічно вираженими та стертими формами кашлюку, бактеріоносії (переважно дорослі, частіше матері хворих дітей; працівники ДНЗ – до 10%). Зараження цією хворобою відбувається при контакті з хворим: при кашлі, чханні і просто розмові з ним. Період заразливості джерела збудника інфекції триває в середньому 4 тижні: від останніх днів інкубації (приблизно від 7-го дня інфікування), весь катаральний період хвороби (найнебезпечніший для оточуючих), до 2 тижнів періоду спастичного кашлю. Максимальний термін виділення збудника нелікованим хворим – 6 – 8 тижнів від початку хвороби.

Інкубаційний період кашлюка становить від 3 до 12 днів (частіше 5-7). Симптоматика кашлюка нагадує бронхіт з важким нападоподібним, тривалим кашлем, який виникає переважно в нічний період. Частота нападів кашлю залежить від важкості захворювання і може складати від 15 до 50 епізодів за добу. При важкій формі, напад кашлю зазвичай закінчується блюванням. Перебіг захворювання триває від 5 до 12 тижнів, проте може затягуватись на довший період.

Сприйнятливість до кашлюку загальна і висока. Також від хвороби немає вродженого, обумовленого материнськими антитілами, імунітету. Конкретної сезонності захворюваності на кашлюк не існує з причини сталої циркуляції в середовищі збудника протягом року. Ризик захворюваності знижується в разі достатньої напруженості організму за рахунок формування поствакцинального імунітету.

Найбільш частим ускладненням є пневмонія, зумовлена кашлюковою паличкою або вторинною бактеріальною інфекцією. З інших ускладнень спостерігається гострий ларингіт із стенозом гортані , бронхіоліти, носові кровотечі, зупинка дихання, пупкова, пахова грижа. Може також виникнути енцефалопатія, яка внаслідок виникнення судом може призвести до смерті або залишити після себе стійкі пошкодження: глухоту або епілептичні напади.

Основним надійним засобом специфічної профілактики є вакцинація. Профілактичні щеплення проводяться з раннього дитячого віку. Перше щеплення проводиться у 2-місячному віці, друге в 4 місяці, третє – в 6 місяців. В 18 місяців проводиться ревакцинація. Вакцинація в 70-80% попереджає захворювання або ж воно протікає в легкій формі.

Так як збудник нестійкий в зовнішньому середовищі актуальними є режими провітрювання приміщень, вологі прибирання, знезараження іграшок, посуду, інших предметів спільного вжитку.