Аварійну п’ятиповерхівку на вулиці Багряного відремонтують за 300 тисяч

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення бюджетних коштів на протиаварійні роботи в житловому будинку №53 на вул. І. Багряного, що у Франківському районі. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 26 липня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У п’ятиповерховому житловому будинку на вул. І. Багряного необхідно відремонтувати елементи покрівлі, які зараз перебувають в аварійному стані. Відтак мерія погодила виділення 307 615 гривень із резервного фонду. Ці кошти отримає Франківська районна адміністрація, яка й займеться проведенням невідкладних протиаварійних робіт.

«Під час міської комісії з питань ТЕБ і НС фахівці зазначили, що зволікання з проведенням термінових аварійно-відновлювальних робіт у цьому будинку може призвести до виникнення надзвичайної ситуації, в тому числі з непередбачуваними наслідками», – додають у пресслужбі міськради Львова.

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Як повідомляв Львівський портал, у Львові поменшало аварійних будинків, які можуть обвалитись. Втім відремонтувати всіх їх коштом бюджету міста не вдасться, адже на протиаварійні роботи у 2019 році передбачили менше 6 мільйонів гривень. Із детальним переліком аварійних будинків, а також тих, які все-таки збирають відновити, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, взимку у будинку №7 на вул. Личаківській стався масштабний обвал: у будівлі з першого по третій поверх рухнула стіна. На щастя, ця частина будинку була нежитловою. Після цього міськрада заявила, що винним в обвалі є власник будинку, тому вимагатиме притягнення його до відповідальності. Своєю чергою власник пообіцяв відновити будівлю за півроку та за власний кошт відселити мешканців.

Водночас із початку 2019 року у Львові почастішали випадки обвалу окремих елементів будинків. Тож у міськраді Львова вирішили перевірити на аварійність фасади старовинних будівель, що розташовані в історичному ареалі міста.

Про те, що робити, коли ви постраждали через обвал шматка будинку, і що слід обов’язково зробити для того, аби притягнути до відповідальності винних у вашому травмуванні, читайте у статті «Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?».